Анита Луценко в слезах шокировала, как неудачная операция испортила ей вид живота, и показала фото

Звездный тренер Анита Луценко рассказала о неудачной операции, которая испортила ей внешний вид живота.

В своем Instagram спортсменка поделилась, что хирургическое вмешательство ей понадобилось после родов. Дело в том, что в период беременности Луценко набрала 80 кило. После родов у знаменитости появилась пупочная грыжа. Хотя снаружи живот выглядел нормально, однако спортсменка чувствовала дискомфорт и боль.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"Появилась пупочная грыжа… Внешне все более-менее норм. Но болело и нуждалось в "заштопке". Операция несложная. Идешь к хирургу и спрашиваешь, что делать. Мне предложили, если уже через пупок входить, то и диастаз немножко можно подшить. Во время пресса всегда это чувствовалось. Поэтому вопросов в стиле "делать или не делать" не было. Само не стягивается", — поделилась Анита.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Тренерша решилась на операцию. Впрочем, во время хирургического вмешательства "что-то пошло не так", и Луценко получила не тот результат, которого ждала. Знаменитость была шокирована внешним видом своего живота и скрывала его.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"Следующие пять лет вы видели меня в лосинах, которые были натянуты выше пупка. Сплошные купальники стали моими друзьями. Несмотря на то, что мой живот был моей гордостью…", — призналась тренер.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко после того, как поделилась наболевшим, не могла сдержать слез. Спортсменка призналась, что расплакалась, ведь для нее это действительно больно.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Читайте также: