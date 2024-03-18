Анита Луценко восхитила редким фото с заметно подросшей 7-летней дочерью

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко крайне редко показывает свою дочь в соцсетях.

Но на этот раз спортсменка сделала исключение и, наконец-то, опубликовала в Instagram редкий кадр с 7-летней Мией. На фото Анита прогуливалась вместе с дочкой. Во время прогулки они устроили импровизированный фотосет.

В частности, Анита вместе с дочерью собирались подарить друг другу поцелуй и во время этого сделали кадр. Тренер не стала оставлять подпись под фото.

Анита Луценко с дочерью / Фото: instagram.com/anitasporty

Отметим, Анита Луценко родила дочь Мию 7 июня 2016 года. Отцом девочки стал возлюбленный спортсменки Александр Лозовцев, с которым спортсменка официально не заключала брак. Избранник тренера тоже является редким гостем в ее соцсетях, ведь она почти ничего о нем не рассказывает и не публикует фото.

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк опубликовал редкое фото с дочерью и ошеломил, как она заметно подросла. В частности, Еве исполнилось 15 лет.

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