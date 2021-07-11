Анита Луценко вспомнила, как после родов сбросила более 20 килограммов за несколько месяцев

Анита Луценко вспомнила, как после родов сбросила более 20 килограммов за несколько месяцев

Фитнес-тренер быстро вернула дородовую форму.

Звездный фитнес-тренер Анита Луценко вспомнила, как после родов экстремально похудела.

В программе "Світське життя" спортсменка рассказала, что перед рождением дочери имела вес 80 кило. В знаменитости была цель — попасть на обложку своей книги, поэтому она начала активно работать над фигурой.

"Книга была о теле, там уже дизайнером было заложено, что здесь мои фоточки в купальнике, но в тот момент я была 80 кг. Я понимала, что книга уже написана, время ее выпускать. Есть 4 месяца и я понимала, что надо прийти в форму. Потом стало 52 кг, но это уже было немного слишком. Это был некий режим, я настолько сильно не хотела быть вот этой мамой, которая не моет волосы, такое бывает, у меня был какой-то такой образ, вот я сейчас сяду дома, ничего не буду делать и как расслаблюсь, то все. Мне хотелось этого не допустить, поэтому так много работала", — поделилась Анита.

Недавно дочери Луценко Мии, которую она родила любимому Александру, исполнилось 5 лет.

instagram.com/anitasporty

Тренер рассказала, что первый юбилей семья отпраздновала в ресторане с кучей гостей, детей и сказочных героев. Анита поделилась, что подарила имениннице: "Это была база "Щенячий патруль", куда можно заезжать и так далее. Мия обожает этот мультик".

Кроме того, фитнес-тренер призналась, собирается ли стать мамой во второй раз.

"Честно, я настраиваюсь, но все не могу настроиться на год плохого сна, но я работаю над собой. Муж всегда за, и 10 детей, и все что угодно", — отметила она.

Напомним, недавно Анита Луценко впервые засветила лицо своего возлюбленного. Тренер вместе с избранником отдохнула в Грузии.

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