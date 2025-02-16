Анита Луценко за границей попала в больницу и рассказала о своей болезни

Спортсменка вынуждена была обратиться за помощью к медикам.

Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко за границей попала в больницу.

Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram. Анита опубликовала во сторис фото, на котором она изображена в больнице с защитной маской на лице. Знаменитость поделилась, что ее воскресенье перестает быть скучным. В частности, спортсменка заболела и была вынуждена обратиться за помощью к местным врачам.

Кстати, тренерша также раскрыла лайфхак, как общаться с врачами и объяснять им проблемы, если плохо знаешь их язык. Аните Луценко в этом помог ChatGPT.

Анита Луценко заболела / Фото: instagram.com/anitasporty

"Скорая помощь. Вечер прекращает быть томным. Европа, воскресенье, заболела… И чтобы мы делали без чата GPT. Нормально поговорили на испанском", — поделилась спортсменка.

Анита Луценко заболела / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко не стала рассказывать, что ее беспокоит. Однако тренерша поделилась, что ей назначили лечение антибиотиками, которые она должна принимать в течение семи дней.

"Антибиотик семь дней", – коротко отметила тренерша.

Анита Луценко заболела / Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, ранее Анита Луценко в комментарии сайту ТСН.ua рассказывала, как в Таиланде поставила россиян на место. Также она рассекретила, где живет с дочерью.

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