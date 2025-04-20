Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Известная украинская тренерша Анита Луценко намекнула на проблемы в отношениях с возлюбленным Александром Лозовцовым .

Спортсменка не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни. На проекте "Ближче до зірок" Анита говорит, что придерживается мнения, что чем меньше рассказываешь – тем лучше живешь. Более того, знаменитость добавила, что у нее нет желания делиться проблемами. В заключение Луценко попросила закрыть вопрос о мужчине, добавив: "Давайте не о грустном". Пользователи сразу заподозрили, что таким образом тренерша намекнула на проблемы в отношениях. Тем более, за последние годы возлюбленный ни разу не появился в фотоблоге Аниты, хотя до этого, хоть и крайне редко, но она все же публиковала их общие фото.

"Меньше рассказываешь – лучше живешь. У меня нет желания освещать свою жизнь. Мне кажется, это немного ненормально. Мне кажется, я не настолько сильная личность для того, чтобы еще с миллионом делить свои проблемы. Давайте не о грустном", - отрезала спортсменка.

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Анита Луценко с мужем и дочерью / © instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Более охотно Анита Луценко рассказала о 8-летней дочери Мие. Девочка учится за границей. Спортсменка выбрала одну из школ Великобритании, поскольку считает, что там Мия получит качественное образование. Впрочем, тренерша также хочет, чтобы ее дочь прекрасно знала украинский, поэтому читает ей сказки только на родном языке. Также у Мии есть дополнительные уроки с учительницей.

"Я на момент начала войны была в отпуске и застряла в Таиланде. Надо было принимать решения, куда двигаться дальше. Самый главный вопрос - Мия должна идти в первый класс. У меня была учительница английского языка, она говорит, что лучшее образование - это британское. Конечно, сказки вечером - все книги из Украины. Я нашла учительницу украинского языка", - говорит спортсменка.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк официально подтвердил разрыв с возлюбленной, бизнесвумен Светланой Готочкиной. Более того, артист неожиданно стал новым героем романтического реалити "Холостяк".