Анита Луценко показала нового возлюбленного-иностранца: кто он и что его связывает с Украиной

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Удалось выяснить, с кем украинский тренер Анита Луценко находится в отношениях.

На днях спортсменка показала своего нового избранника. Правда, его имени она, конечно же, не раскрыла. Однако удалось выяснить, кто покорил сердце Аниты Луценко. Избранником тренера стал испанец Фермин Эджидо. Вероятно, парочка познакомилась в Испании, где сейчас вместе с дочерью проживает тренер.

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Фермин Эджидо является генеральным директором и основателем OCEANMAN. Это международные соревнования, которые проходят на открытой воде в разное время и в разных странах — в Украине тоже.

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Возлюбленный Аниты Луценко / © ТСН

У возлюбленного Аниты Луценко тесная связь с Украиной. Когда началась полномасштабная война, он полностью осудил действия России. При этом проект прекратил свою деятельность на территории РФ, хотя это и принесло убытки. В Украине OCEANMAN продолжает и дальше работать, даже несмотря на войну. Правда, в 2022 году соревнования были отменены, но уже в 2023 году — вернулись.

Кстати, Фермин Эджидо побывал в эфире ТСН. Он рассказывал о своем проекте и как помогает украинским ветеранам выходить на международные старты. Как оказалось, в этот момент в студии Анита Луценко была рядом и поддерживала возлюбленного. Маричка Падалко пыталась выведать у Фермина Эджидо подробности отношений. Однако тот лаконично добавил, что пока будет воздерживаться от комментариев на эту тему.

Анита Луценко в студии ТСН / © ТСН.ua

Отметим, до этого Анита Луценко в течение 12 лет находилась в отношениях с гражданским мужем Александром Лозовцовым. В декабре 2025 года спортсменка объявила об их разрыве. У бывших партнеров есть общая дочь Мия.

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