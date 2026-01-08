Анита Луценко показала редкие фото с подросшей 9-летней дочкой и удивила, почему с ней тяжело

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Известный украинский тренер Анита Луценко впервые за долгое время показала свою 9-летнюю дочь.

Мия довольно редкий гость в мамином Instagram. Однако на этот раз Анита Луценко порадовала подписчиков и опубликовала серию фотографий с дочкой.

Кадры были сделаны в разный период: и зимой, и теплое время года. Поэтому, на снимках можно разглядеть, как 9-летняя Мия уже заметно подросла и изменилась.

Дочь Аниты Луценко / © instagram.com/anitasporty

Также Анита Луценко рассекретила, почему ей иногда бывает тяжело с дочкой. Оказывается, все из-за предпочтений Мии в еде. По словам спортсменки, ребенок очень правильно питается, и она самостоятельно выбирает те или иные продукты. Хотя сама Анита Луценко была бы только рада, если у дочери было бы разнообразие в еде.

"Человека, который ест здоровее Мии, я не знаю. И не могу сказать, что это мое влияние, потому что я бы и рада, чтобы у нее было больше разнообразия", - делится спортсменка.

Дочь Аниты Луценко / © instagram.com/anitasporty

У дочери Аниты Луценко есть определенный перечень продуктов, которые она потребляет. На эксперименты Мия не решается. Кроме того, тренер собирает дочери лотки с едой. Спортсменка говорит, что иногда с Мией бывает тяжело, но она на самом деле завидует ей, что та может так спокойно придерживаться правильного питания.

Дочь Аниты Луценко / © instagram.com/anitasporty

Отметим, Анита Луценко родила дочь в 2016 году. Отец Мии - Александр Лозовцов. Спортсменка долгое время находилась с мужем в отношениях, хотя в официальном браке они не были. В декабре Анита сообщила, что разошлась с избранником.

