Анита Луценко показала себя с весом в 80 кг и как за четыре месяца вернула тело в форму

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Известный украинский тренер Анита Луценко показала, как выглядела с весом в 80 килограмм.

Спортсменка набрала лишний вес во время беременности. Сначала Анита Луценко поправлялась постепенно. Тренер признается, что на 6-м месяце беременности выглядела еще довольно стройно и подтянуто. При этом спортсменка не ограничивала себя в еде. Более того, тренер даже хотела как можно больше набрать, чтобы потом собственным примером показывать, как похудеть. Правда, когда вес начал увеличиваться, Аните стало некомфортно из-за объемов и тяжести.

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Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

«Признаюсь! Меня всегда упрекали, что я не могу понять тех, кто худеет, потому что я худая. И я решила, что наберу и сброшу. Поэтому ела просто все по максимуму. Но что-то пошло не так… Внутренняя поверхность бедра, которая трется друг о друга. Объемы, к которым я не привыкла в пространстве. Тяжесть. О стиле молчу», — признается спортсменка.

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Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

После родов Анита Луценко стала возвращать свое тело в форму. Правда, это оказалось не так легко, как ей поначалу казалось. Спортсменка придерживалась правильного питания, но без фанатизма, и делала легкие упражнения. Однако вес остановился на отметке 60 кг и никуда не сдвигался. Анита Луценко не опускала руки и продолжала соблюдать питание и заниматься спортом.

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

«Началось время возвращения в форму. Но все было не так легко, как предполагалось. Питание и упражнения. В основном лежа или выпадами гуляю с коляской. Вес падает, но очень медленно. 60 кг на весах никуда не сдвигаются. Что бы ни делала: 60 кг и все. Если бы не моя профессия тренера, могла бы сдаться. Но в голове: просто продолжай нормально питаться и мини-тренировки», — говорит тренер.

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Наконец, через четыре месяца Анита Луценко вернула свое тело в форму. Спортсменка говорит, что, возможно, стоило бы медленнее это делать, однако ее опыт именно такой.

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Напомним, недавно актриса Дарья Петрожицкая раскрыла свой самый большой вес. Также артистка призналась, почему ей тяжело похудеть.

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