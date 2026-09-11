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Анита Луценко показала себя с весом в 80 кг и как за четыре месяца вернула тело в форму
Анита Луценко набрала лишний вес во время беременности. Спортсменка рассказала, как после родов худела.
Известный украинский тренер Анита Луценко показала, как выглядела с весом в 80 килограмм.
Спортсменка набрала лишний вес во время беременности. Сначала Анита Луценко поправлялась постепенно. Тренер признается, что на 6-м месяце беременности выглядела еще довольно стройно и подтянуто. При этом спортсменка не ограничивала себя в еде. Более того, тренер даже хотела как можно больше набрать, чтобы потом собственным примером показывать, как похудеть. Правда, когда вес начал увеличиваться, Аните стало некомфортно из-за объемов и тяжести.
«Признаюсь! Меня всегда упрекали, что я не могу понять тех, кто худеет, потому что я худая. И я решила, что наберу и сброшу. Поэтому ела просто все по максимуму. Но что-то пошло не так… Внутренняя поверхность бедра, которая трется друг о друга. Объемы, к которым я не привыкла в пространстве. Тяжесть. О стиле молчу», — признается спортсменка.
После родов Анита Луценко стала возвращать свое тело в форму. Правда, это оказалось не так легко, как ей поначалу казалось. Спортсменка придерживалась правильного питания, но без фанатизма, и делала легкие упражнения. Однако вес остановился на отметке 60 кг и никуда не сдвигался. Анита Луценко не опускала руки и продолжала соблюдать питание и заниматься спортом.
«Началось время возвращения в форму. Но все было не так легко, как предполагалось. Питание и упражнения. В основном лежа или выпадами гуляю с коляской. Вес падает, но очень медленно. 60 кг на весах никуда не сдвигаются. Что бы ни делала: 60 кг и все. Если бы не моя профессия тренера, могла бы сдаться. Но в голове: просто продолжай нормально питаться и мини-тренировки», — говорит тренер.
Наконец, через четыре месяца Анита Луценко вернула свое тело в форму. Спортсменка говорит, что, возможно, стоило бы медленнее это делать, однако ее опыт именно такой.
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