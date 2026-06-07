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Анита Луценко показала свою подросшую 10-летнюю дочь и растрогала, как с годами она менялась
Звездная мама посвятила Мии трогательное поздравление по случаю праздника.
Известный украинский тренер Анита Луценко порадовала семейным контентом с дочкой Мией.
Сегодня, 7 июня, девочка празднует свой юбилей. Ей исполнилось 10 лет. Поэтому по этому случаю Анита опубликовала ряд фотографий в Instagram и показала изменения именинницы от рождения до более взрослого возраста. На архивных фото Мия предстает еще совсем маленькой на руках, а теперь стала значительно взрослее и демонстрирует значительные успехи.
В частности, звезда поделилась, что Мия растет способной к творчеству, занимается активными видами спорта и владеет сразу четырьмя языками. А еще тренер добавила, что гордится быть мамой своей дочери и чувствует легкость в материнстве.
«Ты научила меня быть мамой. 10 лет. Я чувствую себя очень комфортно в этой роли. Быть твоей мамой легко и фантастически развивающе! Ты умная, добрая, не обижаешься, креативная и понимающая, ты невероятно рисуешь, катаешься на серфе, читаешь, потому что хочешь, владеешь четырьмя языками, открытая, такая, которая поддержит, и с невероятным чувством юмора», — растрогала Луценко.
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская публично поздравила своего мужа Валентина. Артистка подготовила для него сюрприз и восхитила их романтикой в Одессе.