Анита Луценко показалась топлес и ошеломила стальным прессом

Известный украинский тренер Анита Луценко на эффектном фото посветила своим стальным прессом.

В Instagram спортсменка рассекретила утреннюю рутину. В частности, знаменитость призналась, что делает ближайшие 15 минут после пробуждения. Утро Аниты Луценко не проходит без взгляда в зеркало, ухода за лицом, стакана теплой воды, а также приема добавок. Также спортсменка задает мышцам тонус, поскольку занимается зарядкой. И бодрится тренер кофе, правда, без кофеина.

"Мои первые 15 после пробуждения: взгляд в зеркало, умывание, стакан теплой воды, еще один стакан с добавками, зарядка 5-10 мин, прочтение стоицизма 365 на сегодня, кофе декаф", - делится спортсменка.

К своему посту Анита Луценко добавила довольно пикантное фото. Спортсменка показалась топлес, скрыв грудь руками. Тренер продемонстрировала свои плоский животик со стальным прессом.

