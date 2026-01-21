- Дата публикации
Анита Луценко показалась топлес и ошеломила стальным прессом
Спортсменка рассекретила свою утреннюю рутину.
Известный украинский тренер Анита Луценко на эффектном фото посветила своим стальным прессом.
В Instagram спортсменка рассекретила утреннюю рутину. В частности, знаменитость призналась, что делает ближайшие 15 минут после пробуждения. Утро Аниты Луценко не проходит без взгляда в зеркало, ухода за лицом, стакана теплой воды, а также приема добавок. Также спортсменка задает мышцам тонус, поскольку занимается зарядкой. И бодрится тренер кофе, правда, без кофеина.
"Мои первые 15 после пробуждения: взгляд в зеркало, умывание, стакан теплой воды, еще один стакан с добавками, зарядка 5-10 мин, прочтение стоицизма 365 на сегодня, кофе декаф", - делится спортсменка.
К своему посту Анита Луценко добавила довольно пикантное фото. Спортсменка показалась топлес, скрыв грудь руками. Тренер продемонстрировала свои плоский животик со стальным прессом.
