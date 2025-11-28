- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
Анита Луценко рассекретила свой заработок и что приносит ей доход
У спортсменки есть несколько источников дохода.
Известная украинская тренерша Анита Луценко рассекретила свой заработок.
У знаменитости есть несколько источников дохода, о чем она рассказала на проекте "Наодинці з Гламуром". У тренерши есть спортивное приложение, пользовательницы которого могут поддерживать свою физическую форму. Анита Луценко признается, что оно пользуется популярностью среди женщин.
Кроме того, спортсменка выпустила собственную книгу, у нее есть YouTube-канал с тренировками. Также Instagram, в котором у Аниты Луценко миллион подписчиков, приносит свой доход.
"У меня есть мое приложение. Я считаю, что каждая третья женщина занимается с приложением. Кстати, последняя программа - это для интимных мышц. Очень полезная и которую очень долго ждали женщины! Она действительно работает, восстанавливает после беременности. Есть моя книга. Есть мой YouTube-канал, который регулярно пополняется бесплатными тренировками. Есть мой Instagram на миллион подписчиков", - говорит спортсменка Анни Севастьяновой.
▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Чому ведуча «НАКРИЧАЛА» на режисера ТИ КОСМОС та як зірка КАБАРЕ Чопоров «РОЗБИВ» серця фанаток
Напомним, недавно звезда «Лисапетного батальона» Наталья Фаллион рассказала о заработках музыкального коллектива. Артистка также призналась, какой процент с дохода они направляют на ВСУ.