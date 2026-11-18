Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Украинская фитнес-тренер Анита Луценко поделилась кадрами романтического путешествия в Доминикану вместе с возлюбленным, испанцем Фермином Эджидо.

Так, пара посетила Доминикану по случаю мирового финала международной серии соревнований по плаванию на открытой воде OCEANMAN, которую возглавляет Фермин. Судя по публикациям тренера в Instagram, она вероятно приобщилась к организационным процессам, а также сама испытала силы в заплыве.

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Луценко показала, как готовилась к старту, продемонстрировала временную татуировку с номером участницы, а впоследствии похвасталась медалью. Своим результатом Анита осталась довольна, а само участие в соревнованиях назвала особым событием.

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Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Дело в том, что семь лет назад Доминикана оставила в жизни тренера совсем другие воспоминания. Тогда она отдыхала там с семьей, однако планируемый отпуск превратился в ряд испытаний. Во время путешествия заболела дочь Мия, и ее состояние настолько ухудшилось, что семье пришлось срочно возвращаться домой.

По словам Луценко, девочка летела 13 часов с температурой 40 градусов, а сама Анита испытывала сильный стресс. Но неприятности на этом не завершились: по возвращении семья столкнулась с ограблением квартиры и потерей автомобиля.

Анита Луценко с возлюбленным / © instagram.com/anitasporty

Анита Луценко с компанией / © instagram.com/anitasporty

Впрочем, на этот раз возлюбленным помог Аните взглянуть на Доминикану по-другому. Как рассказала звезда, именно Фермин предложил вернуться туда, чтобы создать новые воспоминания вместо тех, которые годами ассоциировались с пережитым стрессом.

«Семь лет для переваривания травмы… Именно семь лет назад я с семьей вернулась из Доминиканы, и это переломило мою жизнь на до и после. В поездке Мия заболела, и это был сплошной госпиталь, авиаперелет 13 часов с температурой 40… Я на супер стресе. После прилета ограбление квартиры и минус машина. Все достояния, все украшения… Ощущение, что не нужно показывать ничего в соцсетях, потому что это будет против тебя. Фер месяц назад сказал: „А давай перезапишем воспоминания“. А давай. Возвращаюсь полная вдохновения, знакомств, благодарности и с медалью», — сказала Луценко.

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Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Напомним, недавно победитель «Фабрики звезд» Стас Шуринс честно назвал причину выезда из Украины. Оказалось, он уехал за границу не только из-за тяжелобольной жены.

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