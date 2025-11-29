- Дата публикации
Анита Луценко удивила талантом 9-летней дочери: "Могу считать роль мамы выполненной"
Спортсменка рассказала, чем увлекается Мия.
Известная украинская тренерша Анита Луценко, которая ранее рассекретила свой заработок, удивила талантом 9-летней дочери.
Оказывается, у Мии есть очень большой талант к изучению иностранных языков. Анита Луценко на проекте "Наодинці з Гламуром" делится, что ее дочь говорит на украинском, английском, испанском и польском. Спортсменка надеется, что Мия изучит эти языки в совершенстве, ведь в будущем для нее это было немалым плюсом.
"Мия сейчас владеет английским, испанским, польским, украинским. Я думаю, если она выучит все эти языки в совершенстве, я могу считать свою роль мамы выполненной, дальше может уже быть креативной девочкой, какой она есть. Она сейчас в 5 классе. Очень добрая, очень нежная, обожаю ее", - говорит тренерша Анне Севастьяновой.
Дочь Аниты Луценко не будет заниматься профессиональным спортом. Зато Мия растет очень сильно креативной. По словам тренерши, ее дочь хорошо рисует, что картины можно представлять на выставках. Кроме того, у девочки есть талант к математике.
"Я, как профессиональная спортсменка в прошлом, никогда не буду своего ребенка тянуть именно в профессиональный спорт. Она больше математик, как это ни странно. Она очень классно рисует. Вот просто картины, которые уже можно выставлять", - делится спортсменка.
Отметим, Анита Луценко родила дочь 7 июня 2016 года. Отцом ребенка спортсменки является Александр Лозовцев.
