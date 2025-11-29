Анита Луценко удивила талантом 9-летней дочери: "Могу считать роль мамы выполненной"

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Известная украинская тренерша Анита Луценко, которая ранее рассекретила свой заработок, удивила талантом 9-летней дочери.

Оказывается, у Мии есть очень большой талант к изучению иностранных языков. Анита Луценко на проекте "Наодинці з Гламуром" делится, что ее дочь говорит на украинском, английском, испанском и польском. Спортсменка надеется, что Мия изучит эти языки в совершенстве, ведь в будущем для нее это было немалым плюсом.

"Мия сейчас владеет английским, испанским, польским, украинским. Я думаю, если она выучит все эти языки в совершенстве, я могу считать свою роль мамы выполненной, дальше может уже быть креативной девочкой, какой она есть. Она сейчас в 5 классе. Очень добрая, очень нежная, обожаю ее", - говорит тренерша Анне Севастьяновой.

Анита Луценко с дочкой / © instagram.com/anitasporty

Дочь Аниты Луценко не будет заниматься профессиональным спортом. Зато Мия растет очень сильно креативной. По словам тренерши, ее дочь хорошо рисует, что картины можно представлять на выставках. Кроме того, у девочки есть талант к математике.

"Я, как профессиональная спортсменка в прошлом, никогда не буду своего ребенка тянуть именно в профессиональный спорт. Она больше математик, как это ни странно. Она очень классно рисует. Вот просто картины, которые уже можно выставлять", - делится спортсменка.

Отметим, Анита Луценко родила дочь 7 июня 2016 года. Отцом ребенка спортсменки является Александр Лозовцев.

