Анита Луценко восхитила видео, как учит возлюбленного-испанца украинскому языку: "Ласковая украинизация"

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как учит возлюбленного-испанца Фермина Эджидо украинскому языку.

Спортсменка находится в отношениях с иностранцем. Языковой барьер в их паре однозначно отсутствует. В частности, сама Анита Луценко учит испанский, однако и Фермин Эджидо от нее не отстает. В Instagram-stories знаменитость показала, как занимается «ласковой украинизацией» бойфренда.

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Анита Луценко опубликовала видео, как они ехали в автомобиле. Чтобы не терять время, тренер провела для возлюбленного урок украинского языка. Она говорила избраннику фразу, а тот переводил. Возлюбленный тренера уверенно произносит: «Я — Фермин, рад познакомиться». Правда, Анита Луценко все же обращала внимание на некоторые ошибки и поправляла произношение избранника.

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«Ласковая украинизация», — подписала видео знаменитость.

Дата публикации 14:46, 19.10.26 Количество просмотров 8 Анита Луценко показала ласковую украинизацию своего возлюбленного-испанца

Отметим, в середине сентября Анита Луценко рассекретила, что находится в отношениях. Оказалось, что спортсменка закрутила роман с испанцем Фермином Эджидо, который является генеральным директором и основателем OCEANMAN. Очевидно, парочка познакомилась в Испании, где вместе с дочерью живет тренер. Кстати, в сентябре влюбленные вместе приезжали в Киев. Анита Луценко показывала, как с Фермином Эджидо прогуливалась по столице Украины.

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