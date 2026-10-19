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Анита Луценко восхитила видео, как учит возлюбленного-испанца украинскому языку: "Ласковая украинизация"
Избранник спортсменки учится разговаривать на украинском, а она при этом исправляет его ошибки.
Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как учит возлюбленного-испанца Фермина Эджидо украинскому языку.
Спортсменка находится в отношениях с иностранцем. Языковой барьер в их паре однозначно отсутствует. В частности, сама Анита Луценко учит испанский, однако и Фермин Эджидо от нее не отстает. В Instagram-stories знаменитость показала, как занимается «ласковой украинизацией» бойфренда.
Анита Луценко опубликовала видео, как они ехали в автомобиле. Чтобы не терять время, тренер провела для возлюбленного урок украинского языка. Она говорила избраннику фразу, а тот переводил. Возлюбленный тренера уверенно произносит: «Я — Фермин, рад познакомиться». Правда, Анита Луценко все же обращала внимание на некоторые ошибки и поправляла произношение избранника.
«Ласковая украинизация», — подписала видео знаменитость.
Отметим, в середине сентября Анита Луценко рассекретила, что находится в отношениях. Оказалось, что спортсменка закрутила роман с испанцем Фермином Эджидо, который является генеральным директором и основателем OCEANMAN. Очевидно, парочка познакомилась в Испании, где вместе с дочерью живет тренер. Кстати, в сентябре влюбленные вместе приезжали в Киев. Анита Луценко показывала, как с Фермином Эджидо прогуливалась по столице Украины.