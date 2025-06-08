Анита Луценко впервые за долгое время показала свою подросшую дочь и нежно поздравила ее с 9-летием

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Известная украинская тренерша Анита Луценко сообщила об особом празднике в ее семье.

Дочь спортсменки 7 июня встречала день рождения. Мии уже исполнилось 9 лет. Поэтому, по случаю особой даты Анита Луценко посвятила дочери поздравительный пост в Instagram. В частности, знаменитость впервые за долгое время опубликовала фото Мии. На снимках можно заметить, как девочка с годами очень сильно подросла и изменилась.

Также Анита Луценко адресовала дочери теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Тренерша отметила, что Мия - просто невероятная. Девочка полна доброты, любви, эмпатии и креативности. Кроме того, спортсменка призналась, ей даже не верится, что дочери уже 9 лет.

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Дочь Аниты Луценко / © instagram.com/anitasporty

"Мии 9 лет! Невероятная девочка, полна доброты, любви, эмпатии и креативности. Люблю! Не верится!" - поделилась тренерша.

Дочь Аниты Луценко / © instagram.com/anitasporty

Напомним, недавно в семье ведущего Владимира Остапчука была именинница. Дочь шоумена праздновала день рождения. Эмилии исполнилось 12 лет. Поэтому, по случаю праздника ведущий поделился редким фото дочери и нежно поздравил ее с днем рождения.