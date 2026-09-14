Анита Луценко закрутила новый роман и впервые показала своего мужчину-красавца

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Известный украинский тренер Анита Луценко закрутила новый роман и впервые показала своего возлюбленного-красавца.

Об изменениях в личной жизни спортсменка объявила в Instagram-stories. Тренерша опубликовала коллаж романтических черно-белых фотографий с новым возлюбленным. Парочка вместе позировала на балконе одной из многоэтажек Киева.

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Влюбленные обнимались, дарили друг другу нежный взгляд и вместе любовались видом. При этом подписывать фото Анита Луценко не стала. Она лишь указала, что кадр свежий и был сделан в Киеве. Кстати, лица мужчины спортсменка тоже не стала скрывать, но его имя не раскрывала. Также неизвестно, когда начался их роман.

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Анита Луценко с новым возлюбленным / © instagram.com/anitasporty

Отметим, что до этого в течение длительного времени Анита Луценко находилась в отношениях с гражданским мужем Александром Лозовцовым. Однако в декабре 2025 года спортсменка объявила об их разрыве. Точной причины тренер раскрывать не стала, однако объяснила, что поняла, что больше не любит его. У бывших партнеров есть общая дочь Мия, которая появилась на свет в 2016 году.

Напомним, недавно Анита Луценко показала себя с весом в 80 килограмм. Также тренер рассекретила, как за четыре месяца вернула свое тело в форму.

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