Анна Алхим и Константин Валеулин: жена бизнесмена-предателя впервые высказалась о его любовнице

Анна Алхим и Костя Валеунин, Дарья Валеунина

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Жена украинского бизнесмена Константина Валеунина впервые публично отреагировала на измену мужа с блогершей Анной Алхим.

В своем фотоблоге Дарья Валеунина призналась, что видит "хайп и подлость" в недавнем публичном признании Алхим в романе с ее мужем. По мнению женщины, это породило много лишней критики и скандалов вокруг ее семьи. И наконец добавила, что не предала себя и продолжает шагать дальше.

"Я долго думала, стоит ли что-то говорить. Потому что я никогда не искала дешевой популярности, хайпа или сострадания. Я знаю, кто я. Я знаю, чего стою. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но, недавно чужая подлость и ущербность вынесли на показ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила – не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя. Спасибо за способность сочувствовать, а не осуждать", – написала Дарья Валеунина.

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Дарья Валеунина

Напомним, недавно блогерша Анна Алхим публично заявила о романе с женатым бизнесменом Константином Валеуниным. Она опубликовала их общие фото после того, как муж вернулся к жене и дочери. К слову, любовники встречались в течение двух лет и проводили большую часть времени вместе. По словам Анны, она разошлась с Костей, ведь он не захотел расставаться с женой и она "устала". Блогерша говорит, что теперь усвоила урок. Больше подробностей о скандальной истории любви Алхим и Кости и у кого еще из известных мужчин она стремилась быть любовницей – узнайте по ссылке.