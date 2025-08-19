Анна Алхим наехала на Елену Мандзюк и слила на нее "компромат": блогер резко отреагировала

Елена Мандзюк и Анна Алхим

Украинский блогер Анна Алхим обнародовала отрывки своего разговора с Еленой Мандзюк после громкого скандала вокруг ее высказываний об Украине.

Анна опубликовала несколько минут записи разговора с Еленой, где якобы они обсуждали языковой вопрос и, по ее словам, не было никакой агрессии. Также блогер призвала депутатов написать заявление на Мандзюк о расколе людей в украинском обществе.

"Я обращаюсь к народным депутатам, чтобы они написали на нее заявление за раздор людей, которых она делит на плохих и хороших. Потому что Украина - это народ, а Елена выгоняет этих людей из Украины, потому что она почему-то думает, что имеет на это право", - заявила Алхим.

Она также предположила, что Мандзюк просто пытается получить хайп на ее имени и призвала девушку пройти детектор лжи, результаты которого можно было бы обнародовать. В то же время сама Мандзюк отказалась от прохождения полиграфа, ответив, что записи, которые распространяет Алхим, являются ложными. Она отметила, что аудио с якобы ее голосом сгенерировано искусственным интеллектом, поэтому не собирается реагировать на ложь или оправдываться за то, чего не делала.

"Когда не за что ухватиться, люди начинают играть в горячку, не на такой машине я езжу, не так одеваюсь, в 2016 году вела блог на русском, выросла в русскоязычной семье, начинают генерировать искусственным интеллектом файлы, подставляя мое лицо, мой силуэт, мой голос. Вырезают по слову провокацию из моих огромных высказываний - а вот это специальные действия для подрыва доверия. Это все делают враги, которые прославляют московитый мир и мечтают, чтобы он оказался здесь", - ответила Мандзюк.

Сториз Елены Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Скандал Елены Мандзюк и Анны Алхим: что известно

Скандал вокруг блогера Анны Алхим начался после крещения детей ее коллеги Стаси Макеевой. Во время мероприятия ведущий предложил Алхим спеть украинскую песню, однако в ответ она лишь закатила глаза, скорчила гримасу и употребила брань. Видео инцидента быстро набрало популярность в соцсетях и вызвало возмущение. Пользователи начали обвинять блогера в неуважении к украинскому языку и распространении пророссийских нарративов.

С критикой выступила и другая блогерша - Елена Мандзюк. Она назвала Алхим "медийной гнидой", призвала отписаться от ее страницы и напомнила ее скандальные высказывания о "красавчике Путине" и "украинцах-терпилах". Мандзюк также обратилась в СБУ с требованием отреагировать на поведение Алхим.

Реакция аудитории оказалась довольно противоречивой. Часть людей поддержала Алхим, другие - стали на сторону ее критиков. В итоге обе блогерши получили волну гейта, а сама Анна Алхим уехала из Украины.

Напомним, недавно против Елены Мандзюк открыли открыли уголовное производство. Блогера обвинили в разжигании вражды по языковому признаку.