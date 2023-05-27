Анна Алхим оправдалась за сторис, после которой "прилетело" по больнице в Днепре: "Я всегда крайняя"

Одиозная украинская блогерша Анна Алхим прокомментировала скандал, в который попала после сторис о больницах в Днепре, после которой оккупанты обстреляли медицинское учреждение города.

В программе "Слава ПРО" Алхим оправдалась, что это сторис в тот день было во всех фотоблогах жителей Днепра и сделала репост с благой целью – чтобы помочь.

"Почему прилетел этот хейт именно мне, если выставлял весь город, я не знаю. Потому что я блогерша, у которой много подписчиков. Я этого не понимаю. Ударило не по той больнице, там где были адреса. Это максимальный маразм", — сказала блогерша.

Анна Алхим, сторис про больницы в Днепре / Фото: instagram.com/anna_alkhim

Алхим считает, что ничего такого в том, что в сторис она указала номера больниц нет, поскольку это не засекреченная информация:

"Это ни для кого не секрет. Я не думаю, что сидят русские, такие: "Так, Алхим разместила данные, сейчас мы ударим по больнице". Ну что за бред. Война продолжается в стране полтора года. Все знают все адреса. Так что теперь. Не размещать торговые центры, изменить все улицы. Это не такая информация, что за всю войну кто-то выставил. Выставляют: нужна кровь, в такую-то больницу приехали военные. Я много репостила… Почему этот пост вызвал хейт. Я понимаю, что ударило по Днепру, по больнице, но это была другая больница. Я всегда выставляла и никогда ничего такого не происходило", - отметила знаменитость.

Анна Алхим

Она также выразила мнение, почему именно ей "прилетело" за сторис, если весь город ее распространял:

"Алхим всегда крайняя. Война началась – Алхим. О путине три года назад – Алхим виновата. Я всегда везде крайняя, потому что я даю ответ. Людям не нравится, что я говорю правду. Тупорылое стадо. Кто-то разнес, и они даже не смотрят что взорвали, я виновата, смерть на моих руках. Какая смерть, на чьих руках", — прокомментировала Алхим.

Также блогерша опровергла, что среди ее подписчиков есть россияне. По словам Анны, после того, как ее страницу сначала взломали, а затем она ее восстановила, все россияне от нее отписались.

Анну Алхим обвинили в ударе по больнице в Днепре – что известно

Блогерша Анна Алхим попала в скандал после того, как в сторис своей страницы в Instagram разместила информацию о том, что в определенных больницах Днепра находятся украинские военные, которым нужна помощь. Через несколько часов после этого российские оккупанты нанесли удар по больнице в Днепре. После этого Алхим обвинили в том, что именно она своим сторис скорректировала удар по больнице.

В защиту знаменитости стал блогер Александр Волошин, который подчеркнул, что все обвинения в адрес Алхим – манипуляция. По его словам, Анна активно помогает армии и людям во время войны.

Отметим, что в недавнем интервью Анна Алхим рассказывала, что продолжает слушать российских исполнителей, а также объяснила, почему не переходит в общении на украинский язык.

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