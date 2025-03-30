Анна Алхим шокировала романом с женатым "спиртовым" олигархом и отомстила его жене – детали

Анна Алхим и Константин Валеунин

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Скандальная блогерша Анна Алхим, которая недавно рассказала о суицидальных мыслях, сделала громкое заявление о своей личной жизни.

Тайные романы блогерши и необычное увлечение

Сначала Анна Алхим почти ничего публично не афишировала и не раскрывала, с кем встречается. Она лишь интриговала фанатов фото с очередными роскошными подарками от поклонников. Впрочем, вскоре блогерша все чаще на разнообразных интервью публично рассказывала о своем увлечении именно женатыми мужчинами. К тому же, не останавливал ее не только штамп в паспорте, но и дети в том числе.

Анна Алхим

И вот в Сети разгорелся очередной скандал. Дело в том, что недавно Анна Алхим ошеломила своим откровением о расставании с очередным женатым мужчиной, имя которого тогда еще не раскрывала. Блогерша в подкасте Василия Тимошенко отмечала, что крутила роман в статусе любовницы два года и даже под давлением уговаривала избранника расстаться с женой. Алхим объясняет, что в тот момент она руководствовалась как никогда сильным убеждением, что он будет ее, ведь встретила "очень энергетически близкого по духу человека". И добавляет, что раньше в жизни такого никогда не чувствовала. Но мужчина все же вернулся в семью.

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"Мы были два года вместе. У меня было много женатых мужчин и никогда не стоял вопрос о разводе. Им было хорошо и мне. То есть живите со своими женами. Но этот человек единственный, от которого я не то, чтобы требовала развод, а "душила". Это было принципиально. И в какой-то момент я поверила, что он будет со мной. Но я просто устала, хотя конкретно его могла дожать. Очень сильный чувства были. Очень! Просто я с этого выросла", – делилась раньше Алхим.

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim

Алхим и Костя Валеулин: кто этот женатый мужчина, с которым блогерша крутила роман

Через месяц с момента предыдущего откровения Анна решила вылить все в Сеть без украшений. И наконец, раскрыла имя своего состоятельного поклонника, дарившего ей роскошные подарки, в том числе элитное авто. Им стал Константин Валеулин. Человек известен своей масштабной бизнес-деятельностью. По данным издания "ЭП", мужчина является совладельцем инвестиционно-промышленной группы "AES Group", которая приобрела Артемовский спиртовой завод после приватизации. Константина часто обвиняли в теневых схемах на рынке спирта и горючего в Украине.

Валеулин также известен как председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Металлист 1925", финансирование которого прекратилось с августа 2023 года.

У мужа есть жена Дарья, с которой он воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

Анна Алхим и Константин Валеунин

Расставание Анны Алхим с Константином и его возвращение в семью

В своем фотоблоге Анна Алхим отметила, что и дальше умалчивала бы эту любовную историю, если бы не одно "но" в виде жены Валеунина. По словам блогерши, она была возмущена недавней сторис Дарьи, где она опубликовала фото с мужем после его возвращения в семью с подписью: "Семья и любовь – не всегда тишина, но всегда вместе".

Любовник Алхим с женой

Для экс-любовницы это показалось знаком, что настоящая жена Константина провоцирует ее и манипулирует. В частности, предполагает, что таким образом супруга Константина "старается подчеркнуть связь со своим мужем", чтобы якобы утереть нос блогерши-любовнице.

Анна Алхим в Instagram опубликовала серию фото с бывшим и призналась, что все знали о том, какими "счастливыми" они были на самом деле. И подытожила, что на этом ставит точку, потому что осознала ошибки и "правда спасет мир".

Алхим и Костя

"Я бы не начинала это все, если бы не утренняя фотография Дарьи Сергеевны. Она меня очень расстроила. В завершении еще раз повторюсь. Три месяца назад я приняла решение, которое помогло защитить моё эмоциональное благополучие. Сейчас я сталкиваюсь с попытками вернуть меня в прошлое через манипуляции, в том числе со стороны женщины, которая, судя по её действиям и эмоциональной обиде, в позиции жертвы пытается подчеркнуть связь с мужем, как будто он мне всё ещё нужен. Такие игры отражают её личные трудности, а не мою ценность или мои потребности. Моя позиция остаётся неизменной, я закрыла эту главу своей жизни и сосредоточена на самоуважении и внутренней гармонии. Опыт научил меня, что любовь к себе – это основа здоровых отношений, и я намерена двигаться дальше, сохраняя свои личные границы и ценности", – написала Алхим.

Алхим и Костя

Алхим и Костя

Разборки Анны Алхим и Константина после расставания

На этом история не завершается. В результате, Анна после своих слов о "манипуляциях" со стороны Константина утверждает, что бизнесмен даже через три месяца после расставания с ней продолжает преследовать ее и предлагает поговорить. Более того, Алхим даже заговорила о "ссоре и драке на заправке", где они, вероятно, пересеклись. В свою очередь, звезда Сети говорит, что игнорирует бывшего, ведь извлекла большой урок и "прошла трансформацию".

"Вчера (29 марта – прим. ред.) до часу ночи с Константином Сергеевичем билась и ругалась на заправке. Потом он стал у меня под домом и я просто не могла зайти, потому что он хотел поговорить, а мне с ним разговаривать не о чем. Уже три месяца", - сказала Алхим в сторис.

Алхим и Костя

Кого еще из известных женатых мужчин пыталась соблазнить звезда Сети

Отметим, что это далеко не впервые, когда Анну ловят на горячем. Так, в свое время журналистка Алина Шаманская и певица Слава Каминская публично в Instagram разоблачали попытки Алхим соблазнить их тогда еще мужей Руслана Ханумака и Эдгара Каминского.

"Она спит с женатыми мужчинами – для меня это не нормально и я не хочу транслировать такую историю у себя на канале. Потому что я считаю, что это не то что "зашквар", это, мягко говоря, позор – спать с мужчиной, который вечером приходит к своей жене и детям", – писала Шаманская.

Слава Каминская об Анне Алхим / © instagram.com/babaslavka

С тех пор Анну Алхим называли в Сети разлучницей. К слову, после недавнего инцидента поведение блогерши продолжают осуждать. В свою очередь она оправдалась и отметила, что не только она одна виновата в этой истории.

Отметим, в прошлом Анна Алхим была замужем, но рассталась с избранником из-за его предательства. Экс-супруги воспитывают сына.

Напомним, недавно певец Виктор Павлик публично разнес критиков внешности его жены Екатерины, которая младше его на 29 лет.