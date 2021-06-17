Ана де Армас не теряя времени нашла замену Аффлеку и закрутила роман с директором Tinder

Актриса встретила новую любовь.

Экс-девушка Бена Аффлека Ана де Армас, которая недавно на фоне разрыва с бывшим удалила свой аккаунт в Twitter и обкорнала волосы, бросилась в новые отношения.

Так, 33-летняя звезда уже несколько месяцев встречается с директором приложения для знакомств Tinder Полом Букадакисом. Влюбленные познакомились через общих друзей. Что характерно, отношения Ани и Пола развиваются очень стремительно, мужчина уже успел познакомить актрису со своей семьей, — пишет Page Six.

Стоит отметить, что голливудская пара Бена Аффлека и Ани де Армас поставили точку в отношениях еще в конце января. Знаменитости разошлись после года отношений. Поговаривали, что инициатором разрыва стала Ана, которая не выдержала быть на расстоянии с любимым.

После расставания пара осталась хорошими друзьями. Так, каждый из бывших уже успел закрутить новый роман. Например, 48-летний актер Бен Аффлек возобновил отношения с Дженнифер Лопес, с которой встречался 17 лет назад.

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