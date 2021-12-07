Анна Карелина в купальнике: топ горячих фото победительницы "Танцев со звездами"

Хореограф охотно хвастается формами в бикини.

Победительница шоу "Танцы со звездами", хореограф Анна Карелина, танцевавшая в паре с актером Артуром Логаем, стала настоящим открытием этого сезона.

Знаменитость не только потрясающе двигается, но и невероятно красива. Так, у Ани фигура мечты, которую она охотно показывает своим поклонникам. Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть подборку пикантных фотографий танцовщицы в купальнике.

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина в купальнике / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

Аня родилась на Волыни. До участия в шоу она была преподавательницей хореографии в Киевском национальном университете культуры и искусств. Кроме танцев Карелина обожает путешествия, поэтому побывала во многих странах. Там красавица сделала много горячих фото.

Анна Карелина в бикини / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

В хореографа длинные прокачанные ножки, упругие ягодицы и плоский мускулистый животик.

Анна Карелина в бикини / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

На кадрах можно рассмотреть и тату Анны. Так, у артистки есть надпись между лопатками.

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

Анна Карелина / instagram.com/karelina.ann__

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