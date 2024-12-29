Анна Кошмал блеснула стройными ножками и рассекретила, сколько кило набрала во время беременности

Украинская актриса Анна Кошмал продолжает делиться подробностями о своей второй беременности.

На этот раз знаменитость рассказала о набранных килограммах. Артистка вспомнила, что когда ждала рождения первенца, то за всю беременность набрала 18 килограммов. Правда, после родов знаменитость сразу похудела на 10 кило, а остальные 8 исчезли в течение года. Сейчас Анна Кошмал уже набрала 18 килограммов и вес еще будет увеличиваться. Правда, на фигуре актрисы это не отразилось, потому что она опубликовала фото в платье, где продемонстрировала свою стройность.

"С Мишей (первенец актрисы – прим. ред.) было +18 кило за всю беременность. Тогда 10 кило ушли за первую неделю после родов, а еще 8 плавно уходили в течение года. Меня полностью устраивало мое тело и вес, поэтому я не обращала на это особого внимания. Надо помнить, что телу нужно минимум 7-9 месяцев на восстановление. Сейчас я уже набрала те же 18, до родов будет больше", - поделилась актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Анна Кошмал рассказала, что во время беременности у нее не возникало желания съесть что-нибудь необычного. Правда, один эксперимент все же был. Актрисе захотелось мела, поэтому она немного приобрела себе и попробовала.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, Анна Кошмал будет рожать уже в следующем году. Однако в этом году тоже прошел настоящий звездный бэби-бум. Предлагаем вспомнили, у кого из знаменитостей в этом году случилось пополнение в семье.

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