Анна Кошмал через неделю после родов вернулась на работу и показалась на сцене

Новорожденная дочь актрисы была рядом с ней.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая чуть больше недели назад во второй раз стала мамой, не задержалась в декретном отпуске и вернулась на работу.

В частности, звезда сыграла роль в спектакле и показала фанам свой профессионализм. В своем Instagram Анна поделилась фрагментом своего выхода на сцену, когда ей пришлось прыгать на скакалке и произносить свои слова.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

На первый взгляд может показаться, что это довольно трудно, но сама актриса говорит о другом. В сторис она поделилась, что, наоборот, наконец-то получила полноценное счастье от любимой работы.

"Вернулась на сцену. Посмотрите, какой довольный человек", — написала Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Что касается малышей, то Кошмал сразу успокоила всех фанатов. Она объяснила, что новорожденная дочь вместе с ее старшим сыном Мишей постоянно была рядом за кулисами. В случае необходимости она кормила маленькую Софийку и заботилась о ней.

"Вся семья приехала поддерживать маму в ее первый рабочий день, потому что для кого-то мама не только мама, но еще и еда", — добавила звезда.

Анна Кошмал с детьми / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно певица Джамала рассказала подробности возвращения в форму после третьих родов. Она призналась, как на этом тяжелом пути ее поддерживает муж.

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