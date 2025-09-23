- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
Анна Кошмал на свежем фото показала подросшую 6-месячную дочь и растрогала ее достижениями
Дочь артистки быстро взрослеет и удивляет звездную маму своей самостоятельностью.
Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал поделилась свежим фото шестимесячной дочери и рассказала о ее достижениях.
В частности, артистка уже длительное время не показывала маленькую Софийку в своем фотоблоге, что поклонники успели разволноваться. Поэтому, актриса успокоила фанатов. Она опубликовала свежее фото Софийки. На снимке девочка стояла на кровати и держалась за перила. Правда, Софийка была повернута к камере спиной, поэтому лицо ее разглядеть не удастся.
Анна Кошмал признается, что дочь очень сильно удивляет своей самостоятельностью. Девочка уже сама стоит и при этом пытается ходить. Правда, Софийке необходимо за что-то держаться.
"Вы спрашивали, как Фифи (так актриса ласково называет дочь - прим. ред.). Вот, пожалуйста, уже сама за что-то держится и так ходит из стороны в сторону", - говорит артистка.
Отметим, Анна Кошмал воспитывает двоих детей. Впервые артистка стала мамой в июне 2018 года, когда родила сына Мишу. Второй ребенок знаменитости, дочь Софийка, появилась на свет в марте 2025-го.
Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова показала подросшую дочь-красавицу. Также артистка нежно поздравила Машу с 5-летием.