Анна Кошмал на свежем фото показала подросшую 6-месячную дочь и растрогала ее достижениями

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал поделилась свежим фото шестимесячной дочери и рассказала о ее достижениях.

В частности, артистка уже длительное время не показывала маленькую Софийку в своем фотоблоге, что поклонники успели разволноваться. Поэтому, актриса успокоила фанатов. Она опубликовала свежее фото Софийки. На снимке девочка стояла на кровати и держалась за перила. Правда, Софийка была повернута к камере спиной, поэтому лицо ее разглядеть не удастся.

Анна Кошмал признается, что дочь очень сильно удивляет своей самостоятельностью. Девочка уже сама стоит и при этом пытается ходить. Правда, Софийке необходимо за что-то держаться.

Дочь Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

"Вы спрашивали, как Фифи (так актриса ласково называет дочь - прим. ред.). Вот, пожалуйста, уже сама за что-то держится и так ходит из стороны в сторону", - говорит артистка.

Отметим, Анна Кошмал воспитывает двоих детей. Впервые артистка стала мамой в июне 2018 года, когда родила сына Мишу. Второй ребенок знаменитости, дочь Софийка, появилась на свет в марте 2025-го.

