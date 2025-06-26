Анна Кошмал нежно поздравила сына с 7-летием и рассекретила, какой подарок ему сделала

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

В семье украинской актрисы Анны Кошмал 26 июня особый праздник. Первенец артистки празднует день рождения.

Сыну знаменитости исполняется уже семь лет. Первыми Мишу с днем рождения поздравили, конечно же, родители. Пока мальчик спал, они украсили дом различными воздушными шариками, а также выставили подарок, который был тщательно упакован, чтобы сын не догадался, что же там.

"А у кого-то сегодня (26 июня - прим. ред.) день рождения!" - поделилась актриса.

Анна Кошмал с детьми / © instagram.com/smorkovkina

Миша сразу же побежал распаковывать подарки, которых у него было два. Первый - это меч-конструктор. А вот второй - уже довольно особенный. В частности, сын Анны Кошмал стал владельцем гироскутера. Правда, как бы родители не упаковывали презент, мальчик едва ли не сразу понял, что ему подарят.

Сын Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Отметим, Анна Кошмал воспитывает двоих детей от мужа, которого тщательно скрывает. В июне 2018 года артистка родила сына Мишу, а в марте 2025-го - дочь Софию.

Напомним, недавно Анна Кошмал жаловалась на проблемы со здоровьем. Актриса делилась, что заболела, а также назвала свой диагноз.