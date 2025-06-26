- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
- Количество просмотров
- 3729
- Время на прочтение
- 1 мин
Анна Кошмал нежно поздравила сына с 7-летием и рассекретила, какой подарок ему сделала
Сын Анны Кошмал празднует день рождения. Артистка уже поздравила первенца с особенной датой.
В семье украинской актрисы Анны Кошмал 26 июня особый праздник. Первенец артистки празднует день рождения.
Сыну знаменитости исполняется уже семь лет. Первыми Мишу с днем рождения поздравили, конечно же, родители. Пока мальчик спал, они украсили дом различными воздушными шариками, а также выставили подарок, который был тщательно упакован, чтобы сын не догадался, что же там.
"А у кого-то сегодня (26 июня - прим. ред.) день рождения!" - поделилась актриса.
Миша сразу же побежал распаковывать подарки, которых у него было два. Первый - это меч-конструктор. А вот второй - уже довольно особенный. В частности, сын Анны Кошмал стал владельцем гироскутера. Правда, как бы родители не упаковывали презент, мальчик едва ли не сразу понял, что ему подарят.
Отметим, Анна Кошмал воспитывает двоих детей от мужа, которого тщательно скрывает. В июне 2018 года артистка родила сына Мишу, а в марте 2025-го - дочь Софию.
Напомним, недавно Анна Кошмал жаловалась на проблемы со здоровьем. Актриса делилась, что заболела, а также назвала свой диагноз.