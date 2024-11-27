Анна Кошмал о роли в "Скажених сусідах": "Люблю играть неудобных персонажей, которые всем мешают"

Уже 2 декабря, в 22:00, на телеканале ТЕТ состоится премьера третьего сезона сериала "Скажені сусіди".

Среди главных героев – известная украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла стервозную жену Андрея Бойко Леночку. Артистка говорит, что очень радуется, что ей досталась такая колоритная роль. Хотя персонаж сначала был несущественным, однако настолько понравился зрителям, что получил продолжение своей истории.

"Моя героиня впервые появилась в первом сезоне, и это был яркий ход. Я люблю характерных персонажей, ярких, неудобных, антагонисток. Обожаю играть таких, которые всем мешают. И для меня было огромным удовольствием получить эту небольшую роль. Я так кайфонула ! Образ Леночки так понравился зрителям, что она вернулась в следующих сезонах”, – прокомментировала Анна Кошмал.

Анна Кошмал в сериале "Скажені сусіди 3"

Актриса добавила, что в третий сезон "Скажених сусідів" ее Лена ворвется очень неожиданно, даже для нее самой, по словам артистки, персонаж раскроется по-новому, что действительно будет интриговать и удивлять.

Анна Кошмал также подчеркнула, что над продолжением сериала "Скажені сусіди 3" работала в удовольствие, ведь весь актерский состав, съемочная и творческая группы стали для нее по-настоящему близки.

"В любой проект ты приходишь как домой, почти все украинские актеры между собой знакомы. Так же и команда, которая работает на площадках. За это я обожаю наше украинское кинопроизводство, оно настолько уютно! Куда бы ты ни пришел, тебя всегда радостно принимают, множество людей, с которыми есть что вспомнить, куча смешных совместных историй, и в этой атмосфере работается прекрасно", – подчеркнула актриса.

Актеры сериала "Скажені сусіди 3"

Увидеть трансформацию характерной героини Анны Кошмал зрители ТЕТ смогут с 2 декабря Премьерные серии "Скажених сусідів 3" будут выходить с понедельника по четверг, в 22:00.

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