Анна Кошмал об актерах из "Сватов": "Так случается, что ты ошибаешься в людях"

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известна благодаря "Сватам", прокомментировала поведение своих коллег по сериалу.

Известная актриса Анна Кошмал в свое время стала популярной благодаря сериалу "Сваты", где играли российские актеры.

Когда началась полномасштабная война в Украине, россияне решили встать на сторону агрессора. Даже несмотря на то, что у Анны были отличные отношения с коллегами из России, они ее не поддержали. Более того, российские актеры осудили Кошмал, которая рассказывает правду о войне в Украине.

Как отметила знаменитость в программе ЖВЛ, она в свое время ошиблась в людях.

"Нет, не связывались. У нас были очень теплые отношения. Но какое это сейчас имеет значение. Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях", — прокомментировала Анна.

Звезда "Сватов" Анна Кошмал откровенно о коллегах из сериала, муже и материнстве

Отметим, российские актеры, игравшие в сериале "Сваты", поддержали кровавую политику кремлевского диктатора Путина. В частности, Добронравов, игравший роль Ивана Будько, ездил в госпиталь к российским оккупантам.

В свою очередь, Татьяна Кравченко, которая является уроженкой Донецка и играла Валюху, бабушку героини Анны Кошмал в сериале "Сваты", назвала артистку "подлой" и "неблагодарной". А все потому, что у актрисы антивоенная позиция.

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