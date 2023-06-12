Анна Кошмал объяснила свое внезапное исчезновение из соцсетей: "Пошла реветь и сердиться"

Украинская актриса Анна Кошмал внезапно исчезла из соцсетей. Поклонники знаменитости уже начали волноваться, поэтому она объяснила свое исчезновение.

В Instagram-stories Анна рассказала, что у нее ухудшилось психологическое состояние на фоне новостей о подрыве оккупантами Каховской ГЭС и затоплении населенных пунктов Херсонской области. Кошмал активно задонатила благотворительным фондам и решила на время уйти из инфопространства.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"На этот раз я не смогла поймать дзен, поэтому задонатив повсюду, куда смогла, ушла с инфопространства реветь, сердиться и болеть. И все бы ничего (не в первый раз), если бы не надо было много работать... Поэтому я дала себе какое-то время все отпустить и перестала бороться с собственным отчаянием. Хотя и расслабиться, казалось, невозможно", — поделилась Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса поделилась, какие выводы для себя сделала. В частности, только она может помочь себе справиться с переживаниями. Хотя мотивацией для Анны был ее маленький сын Миша.

"Но самое важное, что я для себя подчеркнула: никто не в силах помочь тебе вылезти из пропасти, пока ты сам не примешь такое решение и не поможешь себе. Но у меня не было шансов задержаться в таком состоянии. Спешу жить. Одни объятия этого парня (сына – прим. ред.) чего стоят", — отметила артистка.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Читайте также: