ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
796
Время на прочтение
1 мин

Анна Кошмал очаровала концертом 7-летнего сына и ошеломила его талантом: "Сердце тает"

Миша пошел по творческим стопам мамы и дебютировал на сцене.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Анна Кошмал с сыном

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о талантах своего старшего сына Миши.

Как оказалось, уже длительное время семилетний мальчик увлекался игрой на ударных и овладевал этим искусством. В фотоблоге Анна показала первое выступление сына, где он покоряет публику в зале своим профессионализмом и заставляет некоторых подтанцовывать. Для выступления парень выбрал песню Imagine Dragons и задавал ритм "Believer". Актриса призналась, что изрядно гордится талантом сына.

"Совсем первые шаги Миши в игре на барабанах. Мое сердце тает от того, как он себя в этом нашел. Оставлю это здесь, чтобы помнить с чего все начиналось", — написала звездная мама.

В комментариях разделили радостный миг и поздравили Мишу с таким небольшим дебютом перед зрителями, пожелав успехов.

  • Миша молодец! Весь в маму талантливый

  • Какой крутой парень. Желаю успеха!

  • Вот это энергия! Пусть это будет началом большой музыкальной истории

Напомним, недавно старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович ошеломила своим видом и сходством с мамой. Эвер Андерсон растет настоящей красавицей.

Дата публикации
Количество просмотров
796
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie