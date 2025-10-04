- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
- Количество просмотров
- 796
- Время на прочтение
- 1 мин
Анна Кошмал очаровала концертом 7-летнего сына и ошеломила его талантом: "Сердце тает"
Миша пошел по творческим стопам мамы и дебютировал на сцене.
Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о талантах своего старшего сына Миши.
Как оказалось, уже длительное время семилетний мальчик увлекался игрой на ударных и овладевал этим искусством. В фотоблоге Анна показала первое выступление сына, где он покоряет публику в зале своим профессионализмом и заставляет некоторых подтанцовывать. Для выступления парень выбрал песню Imagine Dragons и задавал ритм "Believer". Актриса призналась, что изрядно гордится талантом сына.
"Совсем первые шаги Миши в игре на барабанах. Мое сердце тает от того, как он себя в этом нашел. Оставлю это здесь, чтобы помнить с чего все начиналось", — написала звездная мама.
В комментариях разделили радостный миг и поздравили Мишу с таким небольшим дебютом перед зрителями, пожелав успехов.
Миша молодец! Весь в маму талантливый
Какой крутой парень. Желаю успеха!
Вот это энергия! Пусть это будет началом большой музыкальной истории
