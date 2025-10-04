Анна Кошмал очаровала концертом 7-летнего сына и ошеломила его талантом: "Сердце тает"

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о талантах своего старшего сына Миши.

Как оказалось, уже длительное время семилетний мальчик увлекался игрой на ударных и овладевал этим искусством. В фотоблоге Анна показала первое выступление сына, где он покоряет публику в зале своим профессионализмом и заставляет некоторых подтанцовывать. Для выступления парень выбрал песню Imagine Dragons и задавал ритм "Believer". Актриса призналась, что изрядно гордится талантом сына.

"Совсем первые шаги Миши в игре на барабанах. Мое сердце тает от того, как он себя в этом нашел. Оставлю это здесь, чтобы помнить с чего все начиналось", — написала звездная мама.

В комментариях разделили радостный миг и поздравили Мишу с таким небольшим дебютом перед зрителями, пожелав успехов.

Миша молодец! Весь в маму талантливый

Какой крутой парень. Желаю успеха!

Вот это энергия! Пусть это будет началом большой музыкальной истории

