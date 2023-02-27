Анна Кошмал ошеломила, как становится вверх ногами и в воздухе опускает ноги вниз

Украинская актриса Анна Кошмал продолжает хвастаться своими умениями с йоги. Ранее артистке удалось войти в ширшасану, а сейчас она поднялась в асану восьми узлов.

Своими достижениями знаменитость поделилась в Instagram-stories. Анна опубликовала видео, где становится вверх ногами и в воздухе опускает ноги вниз.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Уже легче стою на руках, ищу теперь равновесие. И наконец-то поднимаюсь в асану восьми узлов, и уже не так трясет и качает. Раньше даже оторваться не могла от пола", — поделилась знаменитость.

Также знаменитость показала, как поднимается в асану восьми узлов. Анна встала на руки и подняла в воздух скрещенные ноги.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, Анна Кошмал уже долгое время занимается йогой. Раньше она показывала, как ей удалось войти в ширшасану.

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