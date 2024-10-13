Анна Кошмал ошеломила стойкой на голове во время беременности и показала сложные асаны в йоге

Украинская актриса Анна Кошмал удивила фанатов необычными упражнениями во время второй беременности.

Так, артистка в своем фотоблоге поделилась, что даже в положении продолжает выполнять асаны из йоги дома и растягиваться. Более того, посоветовавшись с врачами, Анна продемонстрировала сложные упражнения, в том числе и стойку на голове.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Как говорит Кошмал, такие сложные асаны в йоге не вредят здоровью ее малыша, а только способствуют улучшению состояния обоих. При этом актриса предостерегла подписниц перед повторением обращаться за рекомендациями к врачам.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Ребенку практика не вредит, наоборот. Чем здоровее вы, тем легче ему. Если вы имеете длительный опыт, то можно делать и перевернутые асаны, и осторожно возвращаться к привычной практике, но после консультации с мастером, чтобы понять, что можно делать, а что нет, и как по-новому приспособиться к привычным асанам. Так как центр тяжести смещается, страдают спина и поясница. Даже лайтовые упражнения с йоги их значительно разгружают. Только теперь следует постоянно держать ноги на ширине плечей. Одним словом, дышите, прислушивайтесь к телу, практикуйте, в любых обстоятельствах, но ответственно", - подчеркнула Кошмал.

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал показалась с мамой и свекровью и как с ними провела время.

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