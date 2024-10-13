Анна Кошмал ошеломила стойкой на голове во время беременности и показала сложные асаны в йоге

Артистка рассказала о пользе от таких упражнений.
Украинская актриса Анна Кошмал удивила фанатов необычными упражнениями во время второй беременности.
Так, артистка в своем фотоблоге поделилась, что даже в положении продолжает выполнять асаны из йоги дома и растягиваться. Более того, посоветовавшись с врачами, Анна продемонстрировала сложные упражнения, в том числе и стойку на голове.
Как говорит Кошмал, такие сложные асаны в йоге не вредят здоровью ее малыша, а только способствуют улучшению состояния обоих. При этом актриса предостерегла подписниц перед повторением обращаться за рекомендациями к врачам.
"Ребенку практика не вредит, наоборот. Чем здоровее вы, тем легче ему. Если вы имеете длительный опыт, то можно делать и перевернутые асаны, и осторожно возвращаться к привычной практике, но после консультации с мастером, чтобы понять, что можно делать, а что нет, и как по-новому приспособиться к привычным асанам. Так как центр тяжести смещается, страдают спина и поясница. Даже лайтовые упражнения с йоги их значительно разгружают. Только теперь следует постоянно держать ноги на ширине плечей. Одним словом, дышите, прислушивайтесь к телу, практикуйте, в любых обстоятельствах, но ответственно", - подчеркнула Кошмал.
Напомним, недавно актриса Анна Кошмал показалась с мамой и свекровью и как с ними провела время.
Читайте также:
- Klavdia Petrivna ошеломила кардинальным изменением образа: как теперь выглядит певица
- Екатерина Кухар на редких кадрах показала подросшего 15-летнего сына-красавца от экс-мужа
- Юрий Горбунов показался со старшим сыном от Осадчей и ошеломил их сходством: "Папина любовь"