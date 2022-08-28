Анна Кошмал ошеломила видео, как стала вверх ногами и сделала в воздухе шпагат

Известная украинская актриса Анна Кошмал уже давно занимается йогой и показывает большой успех.

Знаменитость опубликовала в Instagram ролик, как сделала сверхсложную асану. Артистка стала ногами вверх и в воздухе сделала шпагат.

Тем временем 4-летний сын актрисы наблюдал за мамой. Похоже, Мише тоже нравится йога, поэтому он решил повторить асану. Впрочем, мальчику не удалось стать вверх ногами, поэтому он подошел к мамочке. Миша начал помогать Анне и держать ее за ноги.

"Мама, дай цьом!" — Счастье оно в мелочах.. В простых и обыденных вещах, во взгляде, улыбке. Следует только присутствовать вниманием. Так мы планировали, что будем готовить на ужин и сколько яблок и груш соберем в садике, смеялись, играли как будто бы обоим по четыре года", — подписала видео актриса.

Отметим, недавно Кошмал ответила, на каком языке говорит ее сын. Оказалось, что родители сделали это серьезное решение еще тогда, когда Миша только родился.

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