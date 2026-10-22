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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Анна Кошмал отпраздновала 32-летие и рассекретила, почему счастлива, что не все ее желания осуществились

Актриса с самоиронией поздравила себя с днем рождения, показала праздничный десерт и призналась, чему радуется новому году жизни.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал отпраздновала 32-й день рождения, показала праздничный розовый торт и с юмором рассказала, за что больше всего благодарна жизни.

Именинница поделилась праздничными кадрами в Instagram. В особый день она выбрала небольшой торт нежно-розового цвета. Анна не стала ограничиваться традиционными пожеланиями себе на новый год жизни. А актриса составила целый список поводов для радости. Среди них нашлось место и для самоиронии, и для благодарности близким. А звезда намекнула, что некоторые истории из ее жизни до сих пор остаются за кадром.

«В свой день рождения я радуюсь многим вещам: что дожила! Что есть целая банда, которая меня любит. Что не все мои желания исполнились. Что есть, что вспомнить, но не все можно рассказать», — пошутила Кошмал.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Но на этом трогательное приветствие актрисы самой себе не закончилось. Анна призналась, что с нетерпением ждет новых приключений и неожиданностей, которые принесет будущее. В то же время, она отметила, что даже небольшое праздничное угощение не мешает строить масштабные планы. Своими словами артистка также поблагодарила всех, кто наполняет ее будни любовью и яркими моментами.

«Впереди еще много интересного и прекрасного. И, судя по опыту, абсолютно непредсказуемому… Что торт маленький, зато планы на будущее большие. Мне сегодня 32 и я безгранично благодарна за все и всех, кто делает эту жизнь наполненной любовью и приключениями. Обнимаю каждого!» — обратилась к близким и подписчикам именинница.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

К слову, в свои 32 года Анна Кошмал уже воспитывает двоих детей. Несмотря на материнство, актриса продолжает делиться с аудиторией личными моментами и сохранять легкость в общении с поклонниками.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал показала свою фигуру до и после второй беременности и ошеломила изменениями.

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