Анна Кошмал ответила на слухи, что замужем за известным украинским актером

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал отреагировала на слухи, что замужем за известным актером.

Речь идет о Федоре Гуринце. Такие сплетни появились после того, как Анна Кошмал родила дочь. Дело в том, что Федор вместе с другими близкими людьми артистки приехал в роддом, чтобы поздравить ее с выпиской. Конечно же, знаменитость делилась соответствующими фотографиями. Поэтому, у пользователей закрались мысли, а не является ли Федор мужем актрисы.

Анна Кошмал и Федор Гуринец / © instagram.com/smorkovkina

В своем Instagram Анна Кошмал говорит, что актер является действительно близким ее сердцу человеком. Впрочем, их связывает лишь дружба, не более.

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"Это мой любимый прикол, потому что после фотографии, когда Федор и другие мои друзья приехали поздравить меня в роддоме, пошли эти сплетни о том, что Федя мой муж. Он мой очень близкий и замечательный друг. Он очень дорогой моему сердцу человек, но он не мой муж", - пояснила артистка.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Отметим, кто же на самом деле муж Анны Кошмал - неизвестно. Дело в том, что он избегает публичности, а артистка уважает его решение. Также известно, что избранник артистки не работает в сфере кинематографа.

Напомним, недавно Анна Кошмал впервые с 3-месячной дочкой выехала за границу. В частности, артистка наслаждается отпуском в Греции.