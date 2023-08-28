Анна Кошмал ответила на слухи о разводе с мужем и призналась, кто был инициатором отношений

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал прокомментировала слухи, что она развелась со своим мужем Иваном.

В частности, знаменитость крайне редко рассказывает о любимом и не делится с ним фото, ведь избранник артистки избегает публичности. Однако некоторые фаны Кошмал начали предполагать, что пара вообще развелась. Поклонники поинтересовались у актрисы, действительно ли это так. На что Анна резко ответила, что ничего такого не было, они вместе с мужем.

"А кто сказал, что я разошлась с мужем? Или я чего-то не знаю?" – отреагировала на вопрос Анна.

Анна Кошмал в театре / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Кошмал призналась, кто в их отношениях сделал первый шаг. Оказывается, это была Анна. Когда знаменитость отвечала на вопросы, то поделилась романтическим фото с Иваном. Правда, актриса, как всегда, скрыла его лицо.

"Я! Я считаю, что женщина выбирает мужчину, не наоборот", — отметила артистка.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал показала себя 18-летней. Оказывается, тогда знаменитость была брюнеткой с короткими волосами.

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