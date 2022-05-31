Анна Кошмал ответила, поддерживает ли связь с актерами из "Сватов"

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известна благодаря "Сватам", рассказала, поддерживает ли сейчас связь со своими коллегами по сериалу.

Как отметила Анна, со своей киносемью после вторжения России в Украину она не общается.

Впрочем, фото из своего фотоблога, на которых Кошмал изображена со своими коллегами по сериалу, актриса не спешит удалять.

Как призналась Анна, она это делает для того, чтобы те, кто решил молчать о войне, помнили, как искренне она к ним относилась, но они ужасно с ней поступили.

Анна Кошмал и Федор Добронравов / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам. Те, кто промолчал", — сказала Анна в Instagram-stories.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, ранее Кошмал рассказывала, что не все российские актеры из "Сватов" показали свое безразличие. Некоторые, хотя их мало, поддержали актрису. В частности, слова поддержки Анне написали Александр Феклистов, сыгравший роль Сан Саныча Берковича, и Андрей Бирин, сыгравший жениха Жени, англичанина Джека.

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