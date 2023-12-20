Анна Кошмал поделилась редкими фото со своей свадьбы и засветила лицо мужа

Украинская актриса Анна Кошмал вот уже шесть лет состоит в счастливом браке.

И хотя своего мужа звезда сериала "Успеть до 30" тщательно скрывает, поскольку он не публичная личность. Однако иногда делится романтическими фотографиями с возлюбленным.

На этот раз Кошмал в сторис своей страницы в Instagram разместила несколько редких снимков с подготовки к своей свадьбе, а также кадр, где они с мужем танцуют на своем празднике.

"6 лет назад я выбрала то самое платье для того самого. Люблю", – таким текстом подписала Анна кадры, где предстала в белом платье.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

В свою очередь, фаны предположили, что на Кошмал обрушились воспоминания, поскольку они с мужем, вполне вероятно, празднуют годовщину свадьбы. Лично актриса никогда не рассказывала, когда именно они с избранником поженились. Но говорила, что это было зимой.

"Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года", — говорила Кошмал.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, ранее Анна Кошмал очаровала поклонников романтическим фото со своим мужем, а также рассекретила, где они планируют встречать Новый год.

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