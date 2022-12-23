Анна Кошмал поделилась свадебными фотографиями с мужем и нежно поздравила его с годовщиной бракосочетания

Украинская актриса Анна Кошмал поздравила своего мужа с годовщиной бракосочетания и поделилась редкими фото с ним.

В сторис в Instagram звезда сериала "Сваты" поделилась нежными фотографиями из любимый, сделанными в день их свадьбы. В этом году у супругов пятая годовщина брака, которую в народе называют "деревянной".

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Символично отпраздновали наш первый юбилей. Я была такой красивой невестой... Словно пять лет в браке, а уже почти не помню себя "до". Столько всего прошли", — написала Кошмал.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, Анна Кошмал и ее избранник поженились в 2017 году. личность своего мужа актриса тщательно скрывает от публики и не показывает его лицо в соцсетях. Известно, что будущие супруги познакомились на съемочной площадке и почти сразу начали свои отношения. Сейчас Анна и ее супруг воспитывают 4-летнего сына Михаила.

Ранее Анна Кошмал поделилась архивным фото с певицей Алиной Паш, с которой училась в университете.

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