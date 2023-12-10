Анна Кошмал похвасталась дорогим подарком от мужа: "Любимый встретил на вокзале"

Украинская актриса Анна Кошмал похвасталась роскошным подарком от мужа, которого зовут Иваном.

В своем Instagram артистка рассказала, что 9 декабря был День святой Анны. Она же забыла о важном празднике. А вот ее муж помнит о Дне ангела. Когда Кошмал вернулась с гастролей в Киев, избранник сделал ей ценный подарок – ювелирное украшение.

"Любимый утром встретил на вокзале. Получила подарок ко Дню ангела, а я совсем забыла о нем. Анночки! Поздравляю с Днем ангела. Лучше поздно, чем никогда", — отметила актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также артистка рассмешила забавной историей, как ее 5-летний сын писал письмо Святому Николаю. В частности, Анна интересовалась у мальчика, что он хочет получить в подарок. Оказалось, что сын актрисы пожелал 500 гривен. На вопрос Кошмал, а на что же он хочет потратить деньги, артистка только получила в ответ: "Мне надо!".

"Писали с Мишкой письмо Святому Николаю. Говорю: "Сыночка, подумай, что попросить у Святого Николая за хорошее поведение". Он думал-думал, говорит: "Мама, мне нужно 500 гривен". Я ему говорю, что нужно объяснить Николайчику, на что именно 500 гривен, может он подарит именно этот подарок. Он говорит: "Мама, а как пишется "потому что мне нужно", — поделилась знаменитость.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, Анна Кошмал очень редко рассказывает о личной жизни. Тем не менее, недавно редакция сайта ТСН.ua писала, как актриса познакомилась с мужем и какой была их свадьба.

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