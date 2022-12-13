Анна Кошмал показала архивное фото с Алиной Паш, сделанное 12 лет назад: "Мой первый курс"

Известная украинская актриса Анна Кошмал вспомнила свои студенческие годы, и архивными фото звезда поделилась с поклонниками.

В Instagram-stories артистка показала снимок, сделанный 12 лет назад. Тогда Анна была студенткой первого курса Киевского эстрадно-циркового училища.

Кошмал с распущенными волосами и в синем джинсовом костюме позировала перед камерой вместе со своими сокурсницами. Интересно, что вместе с ней на фото изображена певица Алина Паш.

Анна Кошмал и Алина Паш в студенческие годы / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Вот что я еще нашла. 2010 год. Мой первый курс. Эстрадный вокал. 12 лет назад. Девушки, прошу прощения", — подписала архивный снимок актриса.

Напомним, недавно Анна поделилась с поклонниками, будет ли она праздновать Новый 2023 год. Знаменитость призналась, что настроения для этого у нее совсем нет, впрочем, актриса не хочет забирать праздники у своего 4-летнего сына Миши.

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