Анна Кошмал показала атмосферные фото со свадьбы и засветила лицо своего мужа

Украинская актриса Анна Кошмал впервые за долгое время показалась со своим мужем.

В Instagram артистка опубликовала особое фото. В частности, знаменитость поделилась несколькими кадрами с их свадьбы. На фотографиях Кошмал предстает в свадебном платье и фате. Актриса позирует лицом к возлюбленному. Тем временем муж артистки предстает перед объективом фотокамеры со спины. Возлюбленного Анны сложно разглядеть, однако на снимках звезда сериалов и кино засветила его лицо.

К слову, Кошмал тщательно скрывает избранника. Дело в том, что муж актрисы избегает публичности, а она, в свою очередь, уважает его решение. Однако артистка сделала исключение по случаю особого праздника. В День всех влюбленных Анна Кошмал опубликовала романтическое фото с возлюбленным.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Влюбленные мы", — коротко подписала снимок артистка и добавила смайлик в виде красного сердца.

Напомним, сейчас Анна Кошмал ждет рождения второго ребенка. Знаменитость уже находится в последнем месяце беременности. Недавно артистка рассказывала о своем состоянии.

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