Анна Кошмал показала гневные сообщения от звезды "Сватов" Инны Королевой

Путинистка набросилась с критикой на украинскую актрису.

Российская актриса Инна Королева, известная по роли мамы Жени в сериале "Сваты", написала гневное сообщение Анне Кошмал в Instagram.

Путинистка решила высказать "острое" замечание украинской актрисе после того, как Кошмал возмутилась приветствием Путина от другой звезды "Сватов" Олеси Железняк.

Анна выразила свое разочарование поведением коллеги и назвала Путина "кровожадным убийцей и лжецом".

В свою очередь пропагандистка Королева написала Комашл в личные сообщения: "Ты президента, случайно, не попутала?".

Кошмал поделилась скриншотом переписки с экс-коллегой и заметила, что не знает, как реагировать на подобные сообщения.

"А потом прилетело и такое! Слов нет, одни эмоции", — написала Анна.

Напомним, большинство российских актеров из сериала "Сваты" поддержали убийства украинцев и кровавую политику Путина. Так, Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, посещал оккупантов в госпиталях, а вот его киножена Татьяна Кравченко набросились на Анну Кошмал с обвинениями и назвала ее "неблагодарной".

Сама же Анна Кошмал раньше рассказала, что думает о российских актерах из "Сватов".

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