Анна Кошмал показала, как ей в Instagram колядовали: "Пишут и кидают номер карточки"

Поклонники посоветовали знаменитости, как надо общаться с такими "колядниками".

Украинская актриса Анна Кошмал показала, как ей в фотоблоге хотели заколядовать.

По словам звезды, она получила в личные странное сообщение. Какие-то подростки ей написали: "Можно колядовать?". Далее Анне отправили текст колядки и номер карты, на которую она должна была перевести деньги.

"Подростки пишут мне в личные: "Можно колядовать?". И бросают номер карточки. Нет. Нормально? Я такого еще не видела", — возмутилась Анна.

Какие времена, такие и колядники / Фото: instagram.com/smorkovkina

Изобретательные поклонники посоветовали актрисе, как нужно было общаться с такими "колядниками".

"Нужно было сбросить им фотографию денег. Какая колядка – такие и деньги", — посоветовали Анне.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно знаменитость делилась с поклонниками архивными фотографиями. Кошмал показала снимки, сделанные на набережной Ялты 22 года назад. На фото актриса изображена вместе с мамой.

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