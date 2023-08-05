Анна Кошмал показала, как вместе с пятилетним сыном сложные асаны из йоги делала

Актриса приучает сына к физическим упражнениям.
Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала, как вместе с пятилетним сыном Михаилом занимается йогой.
Уже долгое время актриса увлекается таким видом тренировок и пытается приучить к ним сына. Так, в сторис в Instagram Анна похвасталась, как делает сверхсложные асаны из йоги.
Время, посвященное тренировкам, дало свой результат и теперь Кошмал может с легкостью продемонстрировать, как закидывает ногу над головой или делает скручивание.
"Я сегодня "Мисс Сосредоточенность". Баланс всегда нуждается в концентрации внимания сначала. Далее баланс становится легким и фоновым состоянием", — поделилась Кошмал.
Сначала Михаил лишь наблюдал, как его звездная мама выполняет определенные упражнения, а затем присоединился к ней. Вместе с сыном Кошмал сделала одно из сложных упражнений, которое на первый взгляд выглядит очень просто. Актриса предложила и своим подписчикам попытаться выполнить ее.
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