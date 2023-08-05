Анна Кошмал показала, как вместе с пятилетним сыном сложные асаны из йоги делала

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала, как вместе с пятилетним сыном Михаилом занимается йогой.

Уже долгое время актриса увлекается таким видом тренировок и пытается приучить к ним сына. Так, в сторис в Instagram Анна похвасталась, как делает сверхсложные асаны из йоги.

Время, посвященное тренировкам, дало свой результат и теперь Кошмал может с легкостью продемонстрировать, как закидывает ногу над головой или делает скручивание.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я сегодня "Мисс Сосредоточенность". Баланс всегда нуждается в концентрации внимания сначала. Далее баланс становится легким и фоновым состоянием", — поделилась Кошмал.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Сначала Михаил лишь наблюдал, как его звездная мама выполняет определенные упражнения, а затем присоединился к ней. Вместе с сыном Кошмал сделала одно из сложных упражнений, которое на первый взгляд выглядит очень просто. Актриса предложила и своим подписчикам попытаться выполнить ее.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

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