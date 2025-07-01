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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
9699
Время на прочтение
2 мин

Анна Кошмал показала, как впервые с 3-месячной дочкой выехала за границу: "Волновалась немного"

Артистка с дочкой и сыном отправилась на море.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала подробности своей первой поездки за границу сразу с двумя детьми.

В своем фотоблоге артистка поделилась кадрами с дороги. На фотографиях Кошмал показала, как ее сын Миша и дочь Софийка выезжали из Украины. Так, трехмесячная девочка сладко спала в люльке, а вот ее старший брат рисовал.

Сын Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Сын Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

По словам Анны, в аэропорт в Молдове они доехали вовремя. Все потому, что семей с маленькими детьми пропускают вне очереди на границе. Поэтому из Украины до места назначения они добрались за около девять часов. Затем семья провела несколько часов за отдыхом в бизнес-лаунже. Однако актриса отметила, что все равно переживала за детей и изнурительную дорогу.

Сторис Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Сторис Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал об отдыхе с детьми / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал об отдыхе с детьми / © instagram.com/smorkovkina

"Мы поехали к морю. Я волновалась немного за дорогу, потому что маленькая тоже с нами, но все хорошо. К нашему счастью самолет подали раньше и мы без опозданий вылетели. Переживала, как дети перенесут ночной перелет, потому что лететь недолго и получается, что все время надо быть на ногах. Но мы дружно закрыли глаза после вылета и открыли, когда приземлились. После мы сели на трансфер в отель — я радовалась, что все волнения позади", - поделилась звезда.

Анна Кошмал об отдыхе с детьми / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал об отдыхе с детьми / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука показала их роскошный отдых в Черногории. Екатерина произвела фурор своей фигурой в бикини.

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Дата публикации
Количество просмотров
9699
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