Анна Кошмал показала, как выглядела в юности: "Носила широкие штаны и одевалась на секонде"

Украинская актриса Анна Кошмал показала поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте.

На своей странице в Inatagram звезда поделилась архивными фотографиями, на которых позировала вместе со своими друзьями, когда была совсем юной. Как рассказала Кошмал, в то время она не любила женскую одежду и предпочитала более спортивные образы.

Анна Кошмал в юности / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Мало кто знает, но в подростковые годы я и женственность были почти несовместимыми вещами. Я танцевала хип-хоп, принимала участие в батлах и даже побеждала. Я носила широкие штаны и одевалась на секонде", — рассказала актриса.

Анна Кошмал в юности / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также, по словам Анны, за это время она изменила не только свой имидж, но и отношение к своему телу и духовному состоянию.

"До 20 лет лет я вообще не задумывалась о том, что я ем и как это влияет на мое здоровье и сознание. Я могла съесть несколько шоколадок в день, употребляла слишком жирную пищу или наоборот морила себя голодом. А еще я постоянно нуждалась в компании. Любого рядом. Мне казалось только одинокие неудачники могут проводить время, ходить в кино или кафе наедине. Сейчас сквозь годы все кардинально изменилось и я тоже изменилась, и внутренне, и снаружи", — написала Кошмал.

Анна Кошмал в юности / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал в юности / Фото: instagram.com/smorkovkina

Сейчас Анна чувствует себя совсем иной, что в ее жизни произошли такие трансформации.

"Я нашла в себе утонченность и сексуальность; стала веганом и отношусь придирчиво ко всему, что употребляю; почувствовала себя целостной и начала наслаждаться пребыванием наедине, даже ездила в путешествие сама. И это был один из самых ярких опытов в моей жизни", — поделилась актриса .

Анна Кошмал в юности / Фото: instagram.com/smorkovkina

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