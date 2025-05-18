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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
425
Время на прочтение
1 мин

Анна Кошмал показала, как выглядит ее фигура через два месяца после родов и как она восстанавливается

Артистка показала, как возвращает свое тело в форму.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал показала, как выглядит ее фигура через два месяца после родов.

11 марта знаменитость во второй раз стала мамой. В одном из роддомов Киева Анна Кошмал родила дочь, которую назвала Софийкой. Сейчас артистка в обтягивающих лосинах и топе показала, как выглядит ее фигура через два месяца после родов.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Знаменитость откровенно говорит, что не дает своему телу никаких дедлайнов по поводу того, когда же оно наконец-то вернется в форму. Актриса доверилась времени. Артистка поделилась, что дает своему телу постепенно восстанавливаться. Тем не менее, Анна Кошмал выполняет физические упражнения. В частности, в Instagram-stories звезда сериалов и кино показала, как делает упражнения с растяжки.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

"Продолжаю восстанавливаться, потихоньку, без давления, не даю себе никаких дедлайнов с благодарностью к собственному телу", - делится знаменитость.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал высказалась о своем опыте съемок в сериале "Сваты". Артистка призналась, за что благодарна создателям картины и почему больше не хотела бы оказаться на этой съемочной площадке.

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Дата публикации
Количество просмотров
425
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