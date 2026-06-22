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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
437
Время на прочтение
1 мин

Анна Кошмал показала мужа и как они с детьми праздновали День отца

Артистка рассекретила, как с семьей провела уик-энд.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал на редком фото засветила своего мужа, которого тщательно скрывает.

Знаменитость в своем Instagram опубликовала семейные снимки. Артистка показывала, как они праздновали День отца, который в этом году пришелся на 21 июня. Семейство устроило достаточно активный отдых. На одном из фото, показанном актрисой, ее сын играл в игру, направленную на развитие, ему помогала маленькая сестренка. Тем временем муж Анны Кошмал стоял рядом с дочерью и нежно поддерживал ее, чтобы та не упала.

«Празднуем день отца! Поздравляем всех пап», — отметила артистка.

Муж и дети Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Муж и дети Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Кстати, своего возлюбленного знаменитость почти не показывает, так что это редкий снимок, на котором можно его увидеть. Правда, полностью мужчину Анны Кошмал разглядеть не удастся, поскольку он избегает публичности.

На другом фото, опубликованном артисткой, они уже отдыхали на берегу реки. Семейство любовалось окрестными пейзажами и наблюдало за лебедями, что красовались перед ними.

Дети Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Дети Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Отметим, Анна Кошмал с 2017 года состоит в браке. Летом 2018-го артистка родила сына Мишу, а весной 2025-го — дочь Софию.

Напомним, недавно актер Андрей Фединчик неожиданно воссоединился с бывшей супругой Наталкой Денисенко. Парочка сделала это ради их 8-летнего сына.

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Дата публикации
Количество просмотров
437
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