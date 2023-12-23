Анна Кошмал показала новое фото с мужем и поделилась подробностями их свадьбы

Артистка рассекретила, когда они с любимым на самом деле поженились.

Украинская актриса Анна Кошмал постепенно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни.

Звезда сериала "Успеть до 30" предпочитает не рассекречивать личность своего мужа, потому что он не публичный человек. Тем не менее, иногда какие-то факты из их жизни Кошмал рассказывает.

На этот раз артистка разместила в сторис своей страницы в Instagram кадр с мужем, где они сидят в машине. Супруги крепко держатся за руки. Вместе с тем Кошмал рассказала, что они с мужем на днях отпраздновали годовщину бракосочетания:

"Мы с мужем расписались 19.12, а свадьбу сыграли 22.12. И теперь иногда празднуем годовщину в оба дня, а иногда и все три дня", – сообщила актриса.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Кошмал отметила, что очень важно беречь друг друга: "Собственные традиции, воспоминания, шутки, признания и много любви. Все подарки подарены, слова сказаны, все свидания воплощены в этом году", – добавила Анна.

Напомним, недавно Анна Кошмал обнародовала редкие фотографии с подготовки к своей свадьбе. Артистка показалась в белом платье. Также знаменитость поделилась снимком с мужем с торжественного события и засветила его лицо.

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